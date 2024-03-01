Центральне командування США (ЦЕНТКОМ) заявило, що збило крилаті ракети та безпілотник, спрямовані у бік Червоного моря.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦЕНТКОМУ у соціальній мережі Twitter.За словами центрального командування, у бік моря було запущено шість протикорабельних крилатих ракет. Військові відбили атаку."Сили Центрального командування США завдали двох ударів з метою самооборони по шести мобільних протикорабельних крилатих ракетах, які були готові до запуску у напрямку Червоного моря", – повідомили в ЦЕНТКОМі.Крім того, військові збили безпілотник, спрямований до південної частини Червоного моря."Раніше того ж вечора, сили ЦЕНТКОМу збили безпілотний літальний апарат (БПЛА) над південною частиною Червоного моря з метою самооборони", – повідомили американські військові.Атака на кораблі у Червоному моріРаніше ми писали, що німецький фрегат "Гессен" вперше відбив напад хуситів у Червоному морі.До речі, військові США знищили кілька надводних дронів хуситів. Озброєння планували застосувати для атаки по кораблях у Червоному морі.Також ми повідомляли про атаку хуситів танкера в Аденській затоці. Судно йшло під американським прапором. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.