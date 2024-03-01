Весна прийде в Україну із сонцем, сухою погодою та теплом. Правда, вже скоро варто очікувати похолодання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Температура повітря протягом дня становитиме +7…+12 градусів, у західних областях +12…+19 градусів, на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині місцями +7…+10 градусів", – розповіла вона.Крім цього, 1 березня опадів в Україні не буде."Вітер – південно-східний, помірний, на заході часом рвучкий, до сильного. У Києві весна розпочнеться із пташками, сонцем, свіжою прохолодною ніччю та теплим днем, до +10 градусів!" – додала синоптик.Невелике похоладання в УкраїніЗа прогнозом Діденко, збільшення хмарності та невелике похолодання, за попередніми прогнозами, очікується з 6 березня.Погода в Украине в марте 2024По данным синоптиков, средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах +1…+7 градусов. Это на 1…2 градусов выше нормы.Добавим, что пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.Напомним, Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.