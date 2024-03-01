В Одеському зоопарку вже зустрічають весну. На території почали з’являтися перші квіти, які вже тішать око та почали прикрашати усе навколо яскравими фарбами.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з’явився на сторінці Одеського зоопарку у Facebook.Перші квіти в ОдесіТак, на фото ви можете побачити морозник, крокуси та білоцвіт, який занесено до Червоної книги України. Перші квітки з’явилися за декілька днів до початку весни – в останні дні лютого.

Перші квіти (фото: facebook.com/odesazoo)Погода в Одесі вже не дуже зимова, снігу немає. А тому квіткам набагато легше "пробитися" на поверхню та почати викидати нове листя під променями сонця.

Квіти в Одесі (фото: facebook.com/odesazoo)А на інших кадрах можна побачити ще одну квітку з Червоної книги України. Білі проліски вже прикрашають клумби зоопарку. Подивитися на них може кожен охочий. Головне – насолоджуватися красою лише очима, а не зривати.

Перші весняні квіти (фото: facebook.com/odesazoo)Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які кімнатні рослини приносять щастя та рятають від стресу.Окрім цього, нещодавно з’явився посівний календар на березень з найкращими та найгіршими датами.