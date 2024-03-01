Президент України Володимир Зеленський не здійснить візит до Вірменії та Азербайджану.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Radar Armenia."Президент України Володимир Зеленський, всупереч більш раннім чуткам, не прибуде в регіон – ні до Вірменії, ні до Азербайджану – через скасування візиту до Баку", – йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає Єреван і Баку в березні.Відносини Вірменії та УкраїниВірменія не підтримує російське вторгнення в Україну та періодично заявляє про свою позицію.Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія - не союзник Росії у питанні України. Політик нагадав про міжнародне право про визнання державних кордонів та наголосив на дружності вірменів до українського народу.Також Вірменія передала Україні чергову партію гуманітарної допомоги. Єреван передав близько 10 тонн ліків та медикаментів.А у жовтні під час візиту до Італії президент Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.