Сьогодні, 2 березня, в Україні буде тепло та без дощів – ідеальний день для прогулянок. Цією можливістю варто скористатися, бо вже в неділю, 3 березня, похолодає.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."2 березня в Україні без опадів, лише в Карпатах місцями невеликий дощ. Протягом дня +7…+12, на заході +12…+16 градусів", – розповіла вона.Зокрема, як зазначила синоптик, у столиці очікується вдень близько +9 градусів, а ось у неділю похолоднішає до +5, +6 градусів."Водночас у Києві і в суботу, і в неділю переважатиме суха погода", – констатувала вона.При цьому, як зауважила Діденко, у неділю, 3 березня, похолоднішає не тільки у столиці, а і по всій Україні."Вдень очікується +4…+9, на заході до +7…+13 градусів. Дощі ймовірні у західних областях, на решті території України в неділю – без опадів. Вітер в Україні вихідними буде із південного сходу, в східних областях можливі сильні пориви до 15-20 м/с", – розповіла вона.Погода в УкраїніПогода в Україні в березні 2024 року буде теплішою за звичайну. Так, середньомісячна температура прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.Зазначимо, лютий 2024 став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва після 2002 року. Додамо, що в останній місяць зими, 29 лютого, у Києві було зафіксовано два температурні рекорди. Усього за лютий було оновлено вісім максимальних показників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.