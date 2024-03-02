Манікюр та охайні ручки – візитівка жінки. І колір покриття, так само як колір помади чи сумочки, може буде модним або навпаки. До того ж деякі варіанти манікюру можуть зробити вас жіночною, тендітною, стильною та витонченою.Який колір манікюру буде наймоднішим цієї весни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.Трендовий манікюр на веснуЯк виявилося, цього сезону класичний френч з нюдовою базою та білосніжною рискою буде не дуже модним. Мало того, цей дизайн вже вважається минулим сторіччям.Замість нього на перше місце серед усіх кольорів та варіантів покриття вийшов новий та дуже стильний відтінок. Цієї весни ви станете наймоднішою, якщо зробите собі рожеві нігті."Незалежно від того, чи оберете ви насичений рожевий або більш стриманий відтінок, можете бути впевнені, що ваші руки виглядатимуть елегантно та стильно. Цей по-справжньому жіночний колір цікаво виглядає на нігтьових пластинах будь-якої довжини", – розповідає видання.Модний манікюр – варіанти рожевого покриття на фото

Рожевий манікюр на короткі нігті (фото: instagram.com/chelseymillington)

Ніжно-рожевий манікюр на квадратні нігті (фото: instagram.com/ellielouisenails)

Трендовий манікюр на весну (скріншоти)Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що українки назвали найдорожчу та найдешевшу косметику, яка в них є.Окрім цього, нещодавно стиліст показала одяг, який будуть всі носити цієї весни.