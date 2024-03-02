Почалася весна, а з нею настав сезон дачників. Вже зараз потрібно починати садити розсаду, аби потім не купувати готову й точно знати, що врожай буде щедрим.Що садити на розсаду у березні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час написання матеріалу було використано джерела: “Світ рослин”, Moyo.Що посадити на розсадуПерш за все, прорахуйте, скільки часу має минути від моменту, коли ви посадите насіння, до прогнозованої дати початку плодоносіння. Зазвичай ці терміни пишуть на пакетиках з насінням.Зокрема, ранні томати почнуть давати стиглий врожай вже за 80-105 діб після проростання. Середньостиглі – за 110-120 днів. А пізньостиглим сортам помідорів потрібно від 125 до 140 діб.У березні час сіяти на розсаду:
- огірки
- баклажани
- томати
- солодкий перець
- ріпчасту цибулю
- капусту
- гарбузи
- квасолю
- моркву
- буряки.
Окрім цього, вже час сіяти на розсаду редьку, редис та зелень. Не проґавте момент, адже потім може бути запізно.Які квіти сіяти на розсаду у березніНа початку весни потрібно сіяти не тільки овочі та інші культури для врожаю та їжі. Почніть думати про сад. У березні обов’язково потрібно посадити такі квіти:
- ехінацея (вона проростає вже при 13 градусах тепла, а розсаду потрібно висаджувати у відкритий ґрунт вже у травні)
- вербена – розсаду потрібно висадити у ґрунт вже у другій декаді травня, а тому починайте сіяти вже зараз
- іберійка – цю квітку з неймовірним ароматом слід висівати у березні та квітні, її також висаджують вже у травні.
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