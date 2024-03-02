Почалася весна, а з нею настав сезон дачників. Вже зараз потрібно починати садити розсаду, аби потім не купувати готову й точно знати, що врожай буде щедрим.Що садити на розсаду у березні, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час написання матеріалу було використано джерела: “Світ рослин”, Moyo.Що посадити на розсадуПерш за все, прорахуйте, скільки часу має минути від моменту, коли ви посадите насіння, до прогнозованої дати початку плодоносіння. Зазвичай ці терміни пишуть на пакетиках з насінням.Зокрема, ранні томати почнуть давати стиглий врожай вже за 80-105 діб після проростання. Середньостиглі – за 110-120 днів. А пізньостиглим сортам помідорів потрібно від 125 до 140 діб.У березні час сіяти на розсаду:

огірки

баклажани

томати

солодкий перець

ріпчасту цибулю

капусту

гарбузи

квасолю

моркву

буряки.

Окрім цього, вже час сіяти на розсаду редьку, редис та зелень. Не проґавте момент, адже потім може бути запізно.Які квіти сіяти на розсаду у березніНа початку весни потрібно сіяти не тільки овочі та інші культури для врожаю та їжі. Почніть думати про сад. У березні обов’язково потрібно посадити такі квіти:

ехінацея (вона проростає вже при 13 градусах тепла, а розсаду потрібно висаджувати у відкритий ґрунт вже у травні)

вербена – розсаду потрібно висадити у ґрунт вже у другій декаді травня, а тому починайте сіяти вже зараз

іберійка – цю квітку з неймовірним ароматом слід висівати у березні та квітні, її також висаджують вже у травні.

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