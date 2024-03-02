В Одесі на місці влучання дрона-камікадзе російських загарбників по багатоповерхівці рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого. Таким чином станом на ранок суботи відомо про вже дві жертви.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.Як розповіли надзвичайники, внаслідок атаки російських терористів у місті зруйновано 9-поверхівку."Щонайменше двоє людей загинули – їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники ДСНС", – йдеться в повідомленні.Крім того, постраждали сім людей, серед них є дитина."Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди. На зараз є дані, що на зв’язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки", – передали рятувальники. Атака "Шахедів" по ОдесіНагадаємо, у ніч проти 2 березня війська РФ завдали чергову повітряну атаку із застосуванням дронів-камікадзе по Україні.В Одеській області працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку "Шахедів". У місті були щонайменше два вибухи. В Одеській ОВА та мерії розповіли про наслідки влучання, про одного загиблого та сімох постраждалих, а також показали фото та відео з місця події.Вранці в Силах оборони півдня України розповіли, що війська РФ запустили по Одесі та області 8 ударних дронів типу "Шахедів" з акваторії Чорного моря. З них 7 були збиті силами та засобами протиповітряної оборони, але 1 безпілотник під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську 9-поверхівку.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.