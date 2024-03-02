Білки повинні складати третину калорійності раціону. Інакше якщо в організмі виникне дефіцит, це спричинить ряд проблем зі здоров’ям.Про те, чим важливі білки і що станеться з організмом, якщо їх їсти замало, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.Чим важливий білок для організму"Білок – цеглинки, на яких функціонує багато процесів. Це не тільки будівельний матеріал для м’язів, а й для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи. В білків є ще й транспортна функція", – каже нутриціолог.Вона наголошує, що повинен бути баланс білка у раціоні, оскільки переїдання також шкідливе."Білки не запасаються, тому повинні надходити в організм щодня. Якщо споживаємо їх замало, падає й синтез вироблення власних білків", – пояснює Голобородько.Нутриціолог зазначає, що білки – це довгі ланцюги амінокислот. Їх є 21, з них 12 наше тіло може синтезувати самостійно, а 9 незамінних амінокислот треба отримувати з їжі."Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти. Рослинні (окрім сої, в сої все повноцінне) – деякі продукти 10, щось 18, а щось 8 амінокислот. Тобто на веган та вегетаріанському раціоні, щоб отримати все необхідне, треба дуже міксувати", – каже експерт.Які наслідки від дефіциту білка:
- людина стає дратівливою і втрачає концентрацію
- важко схуднути чи набрати вагу
- порушення режиму сну
- порушиться вироблення ферментів. А ще частини амінокислот, які є паливом для кишківника
- порушиться менструальний цикл
- якщо мало амінокислот, будуть дефіцити по мінералах
- погано регулюється тиск
- погано загоюватимуться рани
Раніше ми писали про те, які чаї знижують холестерин.Читайте також про те, які продукти покращують травлення та підвищують імунітет.