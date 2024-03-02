Російські війська скинули авіабомби на три будинки в одному із сіл Запорізького району 29 лютого. Одна людина загинула, ще шість отримали поранення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.Так, 29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району."Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерховим житловим будинкам", – йдеться у повідомленні.Як зазначили правоохоронці, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна. "У результаті атаки загинув 1 чоловік, ще 6 людей отримали поранення", – констатували у відомстві.Обстріл Запорізької областіРосійські війська 3 січня обстріляли село Плавні Запорізької області. Загинули двоє людей.Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області 2 січня. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Пораненння отримала жінка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.