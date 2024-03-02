Доктор-гастроентеролог Джозеф Салхаб, який веде блог під ніком The Stomach Doc, назвав три головні причини, які провокують серйозні проблеми зі шлунком.Які звички та речі, які багато хто вважає незначними, провокують хвороби шлунка, розповідає РБК-Україна (проект Styler).Під час написання новини було використано джерела: TikTok Салхаба, Daily Express.Три найпоширеніші причини проблем зі шлункомЗа словами лікаря, до хвороб та поганих наслідків призводять такі речі:

куріння (вейпи, звичайні сигарети та електронні кальяни)

безпідставне та тривале вживання знеболювальних

надмірне вживання алкоголю.

Як пояснив експерт, під час куріння токсичні речовини "отруюють" не тільки легені, вони потрапляють у шлунок та стравохід. І там вони провокують хімічні пошкодження, після чого у людини може з’явитися гастрит або навіть виразка, що кровоточить. Окрім цього, куріння здатне провокувати навіть рак стравоходу та шлунка.А вживання ліків, які мають вгамувати біль, особливо якщо людина постійно "ковтає" пігулки просто так, провокують виразку. Лікар зазначив, що такі препарати вкрай небезпечно пити постійно. Саме тому завжди консультуйтеся зі спеціалістами, якщо хочете вживати знеболювальні.Алкоголь – третій ворог шлунка. Експерт пояснив, що спиртові напої також провокують гастрит й виразку. Спочатку людина може навіть не помічати, що з нею щось не так. Все починається з ледь помітних ознак, таких як печія, рефлюкс чи нудота. Нагадаємо, нещодавно дієтолог назвав несподіваний фактор, який провокує набір ваги.Окрім цього, раніше у МОЗ розповіли, як українцям захиститись від небезпечного вірусу.