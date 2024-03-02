У п’ятницю, 1 березня, Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, що передбачає внесення змін до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Згідно з проєктом пропонується створити правові умови для відновлення функціонування державних органів та органів місцевого самоврядування на території тимчасово окупованої території АР Крим.Законопроєкт було розроблено спільно з представниками Офісу Президента України, Представництва Президента в АР Крим, Міністерством Інфраструктури та Національним агентством з питань державної служби."Якщо парламент схвалить акт, буде створена можливість під час дії воєнного стану утворити Військову адміністрацію АРК та військові адміністрації населених пунктів, визначити порядок призначення до них посадових осіб", – йдеться у повідомленні.Законопроєктом передбачено створення правових передумов для відновлення та забезпечення стійкого функціонування органів державної влади України в АР Крим та місті Севастополі. Ухвалення проєкту Закону створить необхідні передумови для повноцінної інтеграції Криму в систему публічного урядування України після деокупації півострова.Нагадаємо, за 10 років близько 50 тисяч кримських татар були змушені покинути Крим. Особливо активно люди почали виїжджати з півострова, коли росіяни оголосили мобілізацію до лав своєї армії.За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, до початку російського вторгнення в Криму проживало близько 300 тисяч кримських татар: це приблизно 13% від загальної кількості населення півострова.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.