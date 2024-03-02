Рятувальники виявили четверте тіло людини, яка загинула внаслідок російського терористичного удару по багатоповерхівці в Одесі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).Як пише ДСНС, тіло четвертої жертви виявили під завалами на рівні першого поверху. Наразі відомо про:

4 загиблих, серед яких одна дитина;

8 постраждалих, серед яких також одна дитина;

5 врятованих.

"Пошукові роботи тривають. Від ДСНС залучено 95 рятувальників та 22 одиниці техніки", – відзначає ДСНС та додає, що на місці подій також працюють психологи й кінологічні розрахунки.

Фото: в Одесі кількість загиблих зросла до 4, пошукові роботи тривають (t.me/dsns_telegram)Атака на ОдесуПісля 1 ночі в Одеській області пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації (ОВА) та мерії повідомили про влучання безпілотника у багатоповерхівку. Спочатку було відомо про одного загиблого та сімох постраждалих. Зранку рятувальники вилучили з-під уламків тіло ще одного загиблого.Після 08:30 голова ОВА Олег Кіпер повідомив про те, що рятувальникам вдалось деблокувати чоловіка. Постраждалого наразі оглядають лікарі.Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.