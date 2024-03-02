Траур за загиблими внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці оголосили в Одесі та області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram."У звʼязку з людськими втратами через російську дронову атаку завтра в Одесі та області оголошено траур", – повідомив він.Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Одесі під завалами будинку на рівні першого поверху виявили тіло четвертої жертви. Триває деблокація тіла, на місці трагедії продовжують пошуково-рятувальні роботи.Станом на 13:00 відомо про чотирьох загиблих, серед жертв дитина. Постраждали вісім осіб, зокрема, дитини. Врятовано п’ять осіб.Обстріл України 2 березняПовітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.В Одесі ворожий дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Були зруйновані 18 квартир. Раніше голова Одеські ОВА Олег Кіпер повідомив про те, кількість жертв внаслідок атаки зросла до трьох осіб. З-під завалів дістали тіло дитини.У Харкові вночі також був "приліт", місто атакували дрони. Були пошкоджені будинки, спалахнули два авто. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.