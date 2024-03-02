В Україні діє штраф за підпал сухої трави. Він може сягати понад 6 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram. Рятувальники нагадали, що з початку року в Україні зафіксовано 1152 пожежі на площі 555 га в екосистемах. Наприклад, у вівторок, 27 лютого, всього було 216 пожеж загальною площею 113 га.У ДСНС закликали не провокувати подібні пожежі, зокрема підпалом сухої трави."Нагадуємо, що підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу – від 3060 до 6120 грн", – додали рятувальники.Варто зауважити, що для посадових осіб штраф за підпал сухої трави більший. Він становить від 15 тисяч гривень до 21 тисячі гривень.Нагадаємо, раніше у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення деяких правил дорожнього руху.Також документом пропонується змінити підхід до фіксації перевищення швидкості. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.