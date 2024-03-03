Група компаній “Метінвест” увійшов до ТОПу компаній, де найкраще дбають про ветеранів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний рейтинг.В самій компанії кажуть: від початку війни мобілізували 9 тис. співробітників, а 400 з них вже повернулись на роботу. Тому група побудувала інклюзивну екосистему інтеграції ветеранів до повноцінного життя і роботи.Йдеться не тільки про медичну та психологічну допомогу: стратегія також передбачає підготовку керівників та колективів до повернення ветеранів. Група провела вебінари на тему "Повернення героїв із війни" для 23 тисяч співробітників, і запустила навчання керівників усіх рівнів.Ветеранам пропонують програми перекваліфікації та наставництво. Також в планах – створення об’єднання та комфортного простору для ветеранів.Працівників, які досі лишаються на війні, компанія забезпечує усім необхідним: засобами захисту, бронежилетами та шоломами, а також зимовим одягом. Також за запитами підрозділи співробітників отримують дрони, тепловізори, автотехніку та інше устаткування.Пораненим працівникам сплачують лікування, а співробітникам, які втратили кінцівки на війні, допомагають з протезуванням. За всіма мобілізованими співробітниками зберігаються робочі місця.Раніше "Метінвест" також заявив, що у 2024 році компанія буде реалізовувати багато програм щодо підтримки та адаптації ветеранів, розроблених спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.