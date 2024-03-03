Блогерка Шоне Хейс зуміла схуднути на 45 кілограмів. У цьому їй допомогла незвичайна дієта, кожного дня вона їсть 6 продуктів, які не тільки допомогли їй втратити вагу, а й забути про хвороби та проблеми зі здоров’ям.Що треба їсти, аби схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Newsweek."Роками я рахувала калорії, обмежувала себе і зважувала їжу. В мене було декілька хронічних проблем зі здоров’ям, включаючи гіпертонію, підвищений рівень холестерину, переддіабет, артрит і синдром полікістозних яєчників", – розповіла жінка."Я почала боятися, що ніколи не зможу насолоджуватися їжею, яку люблю. Нарешті, у 2017 році страх за здоров’я підштовхнув мене до рослинної дієти", – додала вона.

Жінка до та після схуднення (фото: instagram.com/theshaunelife)Які продукти допомагають схуднутиХейс знайшла дієту, яка їй підійшла. Вона почала їсти продукти, багаті на поживні речовини. Ці продукти з низькою калорійністю, в них багато білка та клітковини. "Я відчувала насичення, споживаючи їх. Чим більше я споживала ці продукти у свій раціон, тим більше мої проблеми зі здоров’ям починали розсіюватися", – пояснила жінка.Забути про зайву вагу їй допомогли такі продукти:

кориця

ягоди

вівсяні пластівці

сочевиця

квасоля

листова зелень (така як капуста, листова капуста та шпинат).

"Типовий сніданок для мене - вівсяні пластівці з корицею та чорницею або ягідний смузі з капустою, шпинатом та імбиром. На обід я часто їм зелений салат із помідорами, кольоровим болгарським перцем, квасолею або сочевицею, заправлений бальзамічним оцтом. На вечерю я люблю смажену страву з солодкої картоплі, броколі, брюссельської капусти, цибулі шалот і нуту", – описала своє щоденне меню жінка.Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що дієтолог розповів, коли насправді потрібно снідати та вечеряти, щоб схуднути.Окрім цього, раніше стало відомо, який продукт допоможе вам схуднути, якщо додати його у каву.