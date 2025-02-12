Суддя Роман Бойко за хабар у півмільйона доларів повертає майно підсанкційному російському олігарху Ігорю Наумцю

30 жовтня Господарський суд міста Києва рішенням судді Романа Бойка прийняв рішення про заборону Державній службі геології та надр України вносити зміни до Державного реєстру спецдозволів на користування надрами в частині власника спецдозволу на користування надрами, виданого на ім’я АТ «Коростенський кар’єр» (справа №910/11526/24).

Про це повідомляє видання «Багнет»

Таке рішення суддя Бойко прийняв за позовом кіпрської компанії І.Ес. Майнінг Компані Лімітед (ES Mining Company Limited, Кіпр). 12 травня 2023 року на цю компанію указом президента України було накладено санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони.

Її власником є колишній власник холдингу «Юнігран», підсанкційний олігарх-утікач Ігор Наумець. Відомо, що він має російський паспорт та є адептом проросійської секти «АллатРа». Наумець жив і керував бізнесами одночасно в Україні та Росії, навіть після анексії Криму та окупації Донецької і Луганської областей.

«Суддя Господарського суду міста Києва проігнорував факт подання до суду позовної заяви від кіпріотів з підробленим підписом директора кіпрської компанії Антоніса Бонтиціаноса, оскільки той ніколи не був в Україні і ніколи не звертався до суду з будь-якими документами.

Більше того, суддя Бойко за 500 000 доларів хабара повертає майно втікачу-олігарху Ігорю Наумцю, який підтримує армію РФ і знаходиться під санкціями в Україні», – пише видання.

Журналісти закликали Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції звернути увагу на незадекларований хабар судді Романа Бойка у розмірі півмільйона доларів та розпочати розслідування.

Варто зауважити, що Роман Бойко має тісні звʼязки з колишнім заступником голови Вищого господарського суду України Артуром Ємельяновим, якого затримали у грудні 2024 року за підозрою у причетності до злочинної організації та участі у її злочинах, а також в отриманні хабаря. 4 грудня 2024 року суд обрав запобіжний захід Ємельянову у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до 30 січня 2025 року, але 13 січня він отримав можливість вийти під заставу в розмірі 80 млн грн. Станом на сьогодні Ємельянов перебуває під вартою.

За даними правоохоронців, Ємельянов разом з Бойко побудував «бізнес» на судових рішеннях. Він входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Протягом тривалого часу учасники схеми фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів.

Схоже, що суддя Бойко наслідує свого товариша Ємельянова, та намагається вибудувати нову схему ухвалення рішень за хабарі. Він навіть не гидує брати гроші від підсанкційних росіян, за що має одержати ще більш суворе покарання, ніж Ємельянов.