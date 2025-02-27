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Президент пояснив, чому ЗСУ змушені відступати на деяких ділянках фронту

Володимир Зеленський розповів про співвідношення військових сил фото: скріншот з відео Зеленський розповів, що на деяких напрямках фронту співвідношення сил між Україною та РФ становить […]

Шмигаль розповів про стан енергосистеми після обстрілів

Як зазначив прем’єр, енергетики працюють 24/7, аби ліквідувати наслідки російського обстрілу фото з відкритих джерел За словами Шмигаля, українська енергосистема зберегла цілісність Ситуація в енергетиці […]