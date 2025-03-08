Зустріч у Саудівській Аравії – Зеленський назвав склад делегації для перемовин зі США

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Стало відомо, де і коли відбудеться похорон мера Дніпрорудного Матвєєва
Мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв фото з відкритих джерел Поховання мера міста Дніпрорудне відбудеться на Київщині Поховання мера Дніпрорудного Євгенія Матвєєва відбудеться завтра, […]
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
Ольга Стефанишина розповіла про ухвалення закону про МСЕК фото з відкритих джерел (ілюстративне) Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2025 року всі МСЕК будуть ліквідовані […]
Офіс президента прокоментував чутки про переговори між Україною та РФ
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Джерело на Банковій розповіло, чи ведуться переговори між Україною та РФ фото: facebook/victoria.strakhova Financial Times повідомляла, що Україна нібито прагнула відновити переговори з РФ Повідомлення […]