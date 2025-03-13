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Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном

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Міністр аграрної політики Віталій Коваль разом з британським та литовським колегами фото: Мінагрополітики Литва, Британія та Україна спільно боротимуться з незаконним вивезенням українського зерна з […]

Шмигаль повідомив, скільки крилатих ракет та дронів планує виготовити Україна цього року

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Особлива увага приділятиметься компоненту далекобійності та ракетній програмі фото з відкритих джерел Уряд планує розвивати «данську модель», за якою партнери купують зброю в українського ОПК […]