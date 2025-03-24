Переговори США і РФ — Кремлю вдається впливати на Білий дім — Зеленський

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Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних
Глава держави наголосив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії фото з відкритих джерел «Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад […]
Залужний та Буданов – лідери довіри українців
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Довіра українців до Валерія Залужного та Кирила Буданова продовжує зростати. Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного агенцією InfoSapiens та Фондом досліджень майбутнього в січні, ці […]