Зеленський почує ідеї Франції — деталі

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Міністр оборони Німеччини прибув до Києва
Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів з українським урядом фото: Уряд ФРН Візит міністра оборони раніше не анонсувався з міркувань безпеки Уранці, 14 […]
Бджоли проти меду? Міністр, якому підзвітні скандальні МСЕКи, розказав, як він з ними бореться
- Микола Завтрогляд
- 23 Жовтня, 2024
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Ляшко заявив, що підтримує рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року та повну цифровізацію проходження всіх етапів фото: Віктор […]
Президент присвоїв звання Герой України низці військовим: повний перелік
фото: Чернівецька обласна рада (ілюстративне) Звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» присвоєно дев’ятьом українським захисникам Сьогодні, 2 січня, Володимир Зеленський надав посмертно звання […]