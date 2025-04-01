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Подоляк дорікнув партнерам України за міжнародну стратегію стримування РФ

Михайло Подоляк заявив, що Європейська безпека стала крихкою фото з відкритих джерел «Якщо план стримування не спрацював, може, час перейти до Плану перемоги?», – звернувся […]

Історик Грицак назвав сильні та слабкі сторони Зеленського

  • 3 Січня, 2025
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Історик заявив, що його дивує працездатність Зеленського фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua Ярослав Грицак припустив, що Володимир Зеленський не здатний до системних реформ Відомий історик Ярослав […]

Президент призначив нових послів у Молдові та Уругваї: що про них відомо

  • 8 Лютого, 2025
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Президент України Володимир Зеленський фото: Офіс президента Колишній секретар РНБО Олексій Данілов не обійматиме посаду посла в Молдові, як раніше планувалося Президент України Володимир Зеленський […]