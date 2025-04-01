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Подоляк дорікнув партнерам України за міжнародну стратегію стримування РФ
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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