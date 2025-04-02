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Народний депутат повідомив про проблеми з комплектуючими для українських ракет фото з відкритих джерел Нардеп Чернєв про ефективність українських ракет: Скоро будуть конкретні результати Деякі […]
США веде таємні переговори з опозицією — ЗМІ
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Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у Вашингтон
Нардеп Дмитро Разумков (праворуч) взяв участь у спеціальному ланчі напередодні Молитовного сніданку у Вашингтоні фото: Facebook/Дмитро Разумков Президент визнав, що український парламент працює не кожного […]