Споживачам повернуть неправильно нараховану комуналку – новини LB.ua

З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.

Як йдеться у повідомленні пресслужби відомства, у 32 випадках (88,9%) виявили порушення.

За результатами цих перевірок наклали 18 штрафних санкцій на суму 413,4 тис. грн, видали 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам підлягає поверненню 948,9 тис. грн. Також 26 посадових осіб оштрафували на 46,1 тис. грн.

“Держпродспоживслужба закликає громадян бути пильними та уважно перевіряти рахунки за комунальні послуги”, – йдеться у повідомленні.

Якщо є сумніви щодо правильності тарифів, варто:

перевіряти документи та вимагати обґрунтування розрахунків;

звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби у разі виявлення порушень.

Із квітня 2024 року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг. Протягом 2024 року провели 241 перевірку, за результатами яких застосували адміністративно-господарські санкції на суму 3,7 млн грн.

Відповідно до рішень та приписів зобовʼязали повернути споживачам 2,5 млн грн. Крім того, за рахунок зменшення розмірів планових та затверджених тарифів попередили обрахування споживачів на загальну суму 12,7 млн грн у розрахунку на річні обсяги надання послуг.