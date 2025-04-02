Україна без НАТО – чи зможе Європа створити свій блок с центром впливу в Україні

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Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні
- Микола Завтрогляд
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Німецький канцлер зазначив, що війна в Україні торкається Німеччини та Індії з усіх боків фото з відкритих джерел За словами Шольца, Німеччина вітає готовність Індії […]
«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком
Масаші Накаґоме, посол Японії в Києві скрін із відео Посол Японії в Києві Масаші Накаґоме привітав українців із новим 2025 роком Новопризначений голова посольства Японії […]