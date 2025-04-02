Вартість мінеральних ресурсів України може складати 15 трлн – новини

Вартість мінеральних ресурсів України може сягати приблизно 15 трлн доларів. Від початкових геологічних досліджень до промислового видобутку може минути від 10 до 20 років.

Про це в інтерв’ю LB.ua заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

“За оцінками Державної геологічної служби, загальна вартість мінеральних ресурсів України може сягати 15 трлн доларів. Однак ці цифри є приблизними і залежать від багатьох факторів, включаючи світові ціни на мінерали, обсяги видобутку та витрати на розробку родовищ”, – заявила вона.

Крім того, за її словами, такі оцінки можуть бути завищеними через недостатність сучасних геологічних досліджень та складнощі з доступом до деяких родовищ.

Оринчак додала, що зазвичай від початкових геологічних досліджень до початку промислового видобутку може минути від 10 до 20 років.

“Треба розуміти, що наша добувна галузь в стагнації. Ми не маємо коштів, аби самостійно розвивати цей напрямок. А він дуже дороговартісний. Тільки від 3 до 10 млн доларів коштують самі геологічні роботи. Тобто такі кошти необхідні лише для того, аби підтвердити наявність покладів. Чи є вони там чи їх немає. Далі потрібно від 10 млн до 30 млн доларів, аби «пробуритися», йти на видобування… І тільки через 7, 8, 10, 20 років, залежно в кого, яка корисна копалина, ви зможете отримати перші повернення інвестицій”, – пояснила Оринчак.

Інтерв`ю читайте сьогодні на сайті LB.ua.