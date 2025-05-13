Голова Офісу Президента сказав, що буде, якщо Путін не приїде до Туреччини на переговори

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Арʼєв: За два місяці перевірили 17 прокурорів, але залишився лише місяць і 56 прокурорів фото з відкритих джерел Лише троє прокурорів Хмельницької області підтвердили законність […]