Голова Офісу Президента сказав, що буде, якщо Путін не приїде до Туреччини на переговори

Опубліковано

Пов'язані новини

Сирський анонсував нові стандарти підготовки військових: що зміниться

  • 27 Грудня, 2024
  • 0

Сирський провів нараду з питань підготовки військовослужбовців фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook Сирський:  Якісна підготовка – це, насамперед, збережене життя і здоров‘я наших воїнів Головнокомандувач […]

Міноборони зробило заяву про знущання з солдатів 211-ї бригади

  • 16 Грудня, 2024
  • 0

Умєров пообіцяв незабаром презентувати законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців фото: Facebook/Рустем Умєров Рустем Умєров: «Моя позиція як міністра чітка: усі винні […]

МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі

  • 13 Січня, 2025
  • 0

Арʼєв: За два місяці перевірили 17 прокурорів, але залишився лише місяць і 56 прокурорів фото з відкритих джерел Лише троє прокурорів Хмельницької області підтвердили законність […]