За декілька минулих десятків років насіння конопель пройшло доволі важкий шлях. У грудні 2020 року ООН прийняло рішення про виключення продуктів з конопель зі списку наркотичних речовин. Це стало поштовхом для майбутньої легалізації марихуани у більшості європейських країн.

Зверніть увагу, що, публікуючи представлений матеріал про легалізацію канабісу, ми не займаємось пропагандою вживання, розповсюдження та вирощуванню цією рослини. Наразі в законодавстві України це суворо заборонено.

Статус марихуани у європейських країнах

Вплив легалізації канабісу на економіку Європи може бути значним – це б дозволило відкрити нове джерело надходжень до бюджету країн, забезпечило фармакологічні заводи, що простоюють, якісною сировиною та дозволило б запустити нову виробничу лінію. Деякі країни зрозуміли беззаперечну користь від легалізації марихуани та пожинають плоди свого вдалого рішення. Канабіс цілком законний у наступних європейських країнах:

Данія . Починаючи з 2011 року уряд дозволив вживати 3 сорти медичної марихуани для полегшення болю під час хіміотерапії, а також при розсіяному склерозі.

Австрія . 3 1998 року можна використовувати канабіс з медичною та науковою метою. Держава займається вирощуванням марихуани для виробництва ліків та наукових досліджень.

Фінляндія . Уряд частково дозволив медичне використання препаратів на основі марихуани.

Італія . З 2006 року офіційно дозволено вживати медичні коноплі. При цьому зберігання невеликої кількості марихуани карається штрафом.

Швейцарія . Кожен громадянин країни має законне право на те, щоб отримати ліки на основі марихуани. Також під кримінальну відповідальність не підпадає куріння.

Польща . З 2017 року можна купувати медичні препарати на основі конопель за рецептом через аптечну мережу. Проте в країні вирощування марихуани знаходиться поза законом. Сировина купується у Німеччині.

Зокрема, у деяких європейських країнах легалізація канабісу була виконана частково – у країнах дозволено зберігати невелику кількість марихуани виключно для власного використання. Часткова легалізація відбулась у Нідерландах, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Великобританії, Чехії, Хорватії та інших.

Легалізація в Україні: що каже закон про марихуану

Україна зараз не входить у список країн, де на законодавчому рівні дозволено вживання медичного канабісу. Відповідно до кримінального кодексу, марихуана належить до заборонених речовин, на відміну від самого зерна конопель – https://coffeeshop.ua/ua/seed-shop, які цілком законне. Тому пацієнти не мають доступу до необхідних медикаментів. Під час проведення місцевих виборів восени 2020 року серед населення провели опитування, яке продемонструвало, що легалізацію марихуани в Україні підтримують близько 65% респондентів.

Влітку 2023 року рада розглядала законопроект про медичний канабіс, але він був заблокований. Наразі продовжуються активні дебати на цю тему. Також варто зазначити, що Україна – це чудове місце для культивування канабісу, враховуючи кліматичні умови та родючість ґрунту. У радянський час країна посідала місце одного з найбільших постачальників цієї сировини для виробництва різноманітних товарів. Зараз в Україні дозволено вирощування виключно технічних сортів. Тож поки залишається тільки чекати, що уряд прийме відповідне рішення та дозволить медичний канабіс.