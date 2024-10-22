Три кроки, як побороти корупцію в МСЕК

  • 22 Жовтня, 2024
  • 0

“Це реально внутрішній ворог”, – так президент Зеленський в одному з останніх звернень висловився про корупціонерів у МСЕК та прокурорів “з інвалідністю”, яких держава роками […]

Або НАТО, або ядерна зброя? Зеленський пояснив, що мав на увазі

  • 22 Жовтня, 2024
  • 0

Президент України Володимир заявив, що Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю фото: Офіс президента України Президент Зеленський відреагував на галас, який спровокувала […]

Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва від обов’язків після розслідування Bihus.Info

  • 22 Жовтня, 2024
  • 0

Віталій Кличко, Володимир Прокопів, фото Прокопіва у Facebook Мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо […]

Ратифікація Римського статуту. Зеленський підписав другий необхідний закон

  • 22 Жовтня, 2024
  • 0

Зеленський підписав закон, спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду фото: Офіс президента України Україна змінила […]

Чи буде взимку тепло і світло: прогнози

  • 22 Жовтня, 2024
  • 0

Атаки на енергетику можуть повернутися з похолоданням  Масованих російських ударів по українській енергетиці варто очікувати з початком опалювального сезону, вважають у РНБО. Водночас Кремль фактично […]

450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини

  • 22 Жовтня, 2024
  • 0

Служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Джерело: СБУ та Офіс Генерального прокурора Деталі: За […]

Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі

  • 22 Жовтня, 2024
  • 0

За словами Умєрова, внаслідок переговорів з’явилася зернова угода, яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем фото: mil.gov.ua/Міноборони У результаті таємних переговорів українська та російська сторони […]

Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК

  • 22 Жовтня, 2024
  • 0

Раніше Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів фото: president.gov.ua/Офіс президента Зеленський заявив про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК […]