“Це реально внутрішній ворог”, – так президент Зеленський в одному з останніх звернень висловився про корупціонерів у МСЕК та прокурорів “з інвалідністю”, яких держава роками […]
Або НАТО, або ядерна зброя? Зеленський пояснив, що мав на увазі
Президент України Володимир заявив, що Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю фото: Офіс президента України Президент Зеленський відреагував на галас, який спровокувала […]
«Зателефонуйте Путіну…» Зеленський пояснив, яка альтернатива є у партнерів
Зеленський: «Нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна» фото: glavcom.ua Президент України запевнив, що ніколи не говорив про підготовку […]
Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва від обов’язків після розслідування Bihus.Info
Віталій Кличко, Володимир Прокопів, фото Прокопіва у Facebook Мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо […]
Ратифікація Римського статуту. Зеленський підписав другий необхідний закон
Зеленський підписав закон, спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду фото: Офіс президента України Україна змінила […]
Чи буде взимку тепло і світло: прогнози
Атаки на енергетику можуть повернутися з похолоданням Масованих російських ударів по українській енергетиці варто очікувати з початком опалювального сезону, вважають у РНБО. Водночас Кремль фактично […]
450 тис. доларів і російський паспорт: СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини
Служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах, пов’язаних з ухиленням від мобілізації. Джерело: СБУ та Офіс Генерального прокурора Деталі: За […]
Гарріс заявила, що у разі перемоги Трампа «Путін сидітиме у Києві»
Камала Гарріс бачить ризики того, що «Путін сидітиме у Києві», якщо її суперник Дональд Трамп отримає владу фото: Радіо Свобода Гарріс заявила, що не стала […]
Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі
За словами Умєрова, внаслідок переговорів з’явилася зернова угода, яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем фото: mil.gov.ua/Міноборони У результаті таємних переговорів українська та російська сторони […]
Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК
Раніше Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів фото: president.gov.ua/Офіс президента Зеленський заявив про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК […]