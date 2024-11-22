Помаранчевій революції – 20. Євген Нищук розказав, як він став «голосом Майдану»

«Із 2002-го ми почали співпрацювати з «Нашою Україною»»

Генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, актор та колишній міністр культури Євген Нищук, відомий також як «голос Майдану», із 2002 року співпрацював із блоком Віктора Ющенка «Наша Україна» та разом із колегами розробляв план, як доносити ідеї опозиції до суспільства. Усе розпочалося зі всеукраїнського туру з піснями та показами фільмів і врешті-решт дійшло до Майдану. Про це Нищук розповів в інтерв’ю «Главкому».

Гендиректор Театру Франка пригадав, що з початку 2000-х працював у мистецькій агенції «Арт Велес», яка організовувала та проводила концерти, вистави, фестивалі – такі, як Рок-Екзистенція, «Київська Русь», «Концерт для янголів» та інші. А приблизно з 2002-го «Арт Велес» почала співпрацювати з «Нашою Україною».

«Ми розробляли ідеї щодо того, як доносити до людей свою позицію, не маючи виходу у телепростір. Тодішні опозиційні лідери, і Віктор Ющенко в першу чергу, не мали можливості звертатися до людей, за виключенням хіба що разових теледебатів», – пояснив Нищук.

Так, за його словами, утворився формат живого спілкування – всеукраїнський тур по всіх обласних центрах, включаючи Крим, де була і музична складова, і демонстрація документальних фільмів, які більше ніде не можна було побачити – передусім політичних розслідувань тощо.

«Уже тоді ставало зрозумілим, що якщо вибори пройдуть нечесно, станеться вибух. Я бачив, скільки людей приходило на наші зустрічі, як вони реагували… Тому коли 21 листопада змонтували сцену на Майдані, я закликав людей захистити свій вибір. Так я туди і потрапив. Так там і зостався…», – сказав ексміністр.

Нагадаємо, 21 листопада 2004 року на майдані Незалежності у Києві зібрався перший мітинг, який був відповіддю на масштабні фальсифікації на користь провладного кандидата Віктора Януковича під час президентських виборів. Акції протесту за кілька днів поширилися країною і переросли у Помаранчеву революцію. Зазначені події отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка й опозиційної партії «Наша Україна». Під помаранчевими стягами гуртувалися громадяни, яким була небайдужа доля України.

У річницю Помаранчевої революції, яка змінила хід історії, українці ділилися в соцмережах спогадами з тих днів та публікували фото, зроблені на Майдані.

«Главком» до річниці Помаранчевої революції підготував серію матеріалів. Серед них, окрім інтерв’ю з Євгеном Нищуком, – розмова з Романом Безсмертним – одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, народним депутатом ряду скликань, двічі віцепрем’єром – в уряді Юлії Тимошенко та Юрія Єханурова. На парламентських виборах 2002 року Роман Безсмертний був керівником передвиборчого штабу політичної сили Віктора Ющенка «Наша Україна». У 2004-му – комендантом наметового містечка на Майдані. В інтерв’ю він аналізує причини поразки помаранчевої команди, внутрішні конфлікти та передумови, які були створені для реваншу Віктора Януковича.

Крім того, «Главком» пригадав, як виникла символіка помаранчевого руху, які артефакти її уособлювали та що з ними сталося після Помаранчевої революції.