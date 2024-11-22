Штраф від ТЦК можна буде оплатити у «Резерв+»: Міноборони повідомило деталі

Нова функція у «Резерв+» може з’явитися на початку 2025 року

За словами заступниці Умєрова, багато чоловіків не хочуть йти в ТЦК, щоб оплатити штраф за порушення військового обліку

Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю 24 каналу.

«Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у «Резерв+» є, навіть є законопроєкт, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху», – каже вона.

Як зазначає Черногоренко, є технічне розуміння цього питання – і якщо депутати приймуть законопроєкт до кінця року, то на початку 2025-го у «Резерв+» з’явиться така функція.

Якщо людина не оновила дані вчасно, до 17 липня, то може отримати штраф – від 17 тис. до 25 тис. грн. Громадянина також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.

Нагадаємо, в Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тис. проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні за даними Міністерства юстиції. Це вже у 2 рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Як відомо, у застосунку «Резерв+» з’явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, Міністерство оборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції територіальних центрів комплектування у взятті військовозобов’язаних на облік.