Загроза російського удару. У якому режимі працює Офіс президента

Никифоров розповів, як сьогодні працює Офіс президента

Офіс президента працює у звичному режимі із дотриманням стандартних заходів безпеки. Про це повідомив речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

«Офіс Президента працює у звичному режимі із дотриманням стандартних заходів безпеки: лунатиме тривога – будемо в укриттях», – зауважив речник.

Нагадаємо, у Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірний удар по Раді найближчими днями. Наступне засідання Верховної Ради планується вже в грудні.

Згодом голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ради Потураєв розповів, що засідання Верховної Ради, яке мало відбутися 22 листопада, скасували через підвищену загрозу ракетної атаки.

За словами Потураєва, сьогодні також не працюють служби Ради, секретаріати комітетів та мінімізовано кількість людей у Кабінеті міністрів, Офісі президента і інших державних органах. Крім того, попередили місцевих мешканців і компанії, які мають офіси в цьому районі.