Нардеп відреагував на ідею розформування ТЦК: Це гра проти своїх

Веніславський вважає, що рекрутинг не може замінити ТЦК

Веніславський наголосив, що ТЦК забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів

Ідея розформування ТЦК є непродуманою та такою, що шкодить національній безпеці України. Про це заявив нардеп, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю NV.

Веніславський наголосив, що ТЦК забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів.

«В умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК, замінити їх будь-якими альтернативними формами залучення громадян до Збройних сил – це гра проти своїх та проти державного суверенітету», – заявив нардеп.

Федір Веніславський вважає, що наразі рекрутинг не здатний повністю замінити функції, які виконують ТЦК.

«В післявоєнному становищі ми маємо розробити такі моделі, які будуть залучати до Збройних сил громадян, які бажають добровільно служити. Але сьогодні рекрутинг не може перекрити всі ті мобілізаційні заходи, які виконує ТЦК та СП», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик.

Згодом заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зауважив, що ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – «пустий популізм, не вартий обговорення».