Новий посол України в Польщі розпочав виконання обов’язків

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Український посол та заступниця міністра закордонних справ Польщі

фото: Facebook/Василь Боднар

Президент України призначив Боднара послом у Польщі наприкінці жовтня

Посол України в Республіці Польща Василь Боднар офіційно розпочав виконання дипломатичних функцій. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Дипломат в перший робочий день вручив копії вірчих грамот заступниці міністра закордонних справ Польщі.

«Радий повернутися до Варшави як посол України в Республіці Польща. Вже в перший робочий день мав честь вручити копії вірчих грамот заступниці міністра закордонних справ Польщі пані Генриці Мосьціцкій-Дендис. Працюємо над зміцненням українсько-польського стратегічного партнерства», – зазначив він.

За міжнародною дипломатичною практикою після вручення копій вірчих грамот акредитований представник іноземної держави офіційно може виконувати свої функції в країні перебування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення посла України у Турецькій Республіці Василя Боднара та призначення його послом до Республіки Польща.

Боднар закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету. У 1999 р. пройшов навчальний курс з питань європейської інтеграції у Нідерландському інституті міжнародних відносин «Клінгендаль». Володіє англійською, польською мовами.

До слова, в червні президент звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі та призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.

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