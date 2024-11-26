ЗМІ розповіли, як прокурор-мільйонер Олександр Базан повʼязаний зі скандальною родиною Круп із Хмельницької МСЕК

Перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Олександр Базан через свого старшого сина Миколу може контролювати тіньові фінансові потоки родини колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, йдеться в матеріалі видання Коротко.Про.

Про це повідомляє видання Подробиці.

​Юридична компанія, в якій працює прокурорський нащадок, контролює ринок надання тендерних консультацій для невеликих замовників в Хмельницькій області, а його охоронна компанія починає отримувати підряди в Держпродспоживслужбі, яку очолює давній бізнес-партнер Базана, екс-заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Ткачук. Крім того, незабаром Базан-молодший може почати обслуговувати аграрний бізнес батькової родини, відзначають автори.

На початку жовтня працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Згодом головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов оприлюднив список з понад 50 прокурорів Хмельницької прокуратури, які мають статус інвалідів, припустивши, що всі вони могли отримати свої висновки за підписом Крупи або її підлеглих. Один із таких прокурорів – перший заступник керівника Шепетівської окружної прокуратури Олександр Базан.

​Журналісти знайшли його повнолітнього сина Миколу, який користується записаною набатькового батька Audi Q7, а також має бізнес-звʼязки з оточенням голови Хмельницької МСЕК, а також з екс-заступником голови Хмельницької ОДА, а нині головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Базан-старший із Ткачуком одночасно захищали свої кандидатські дисертації, і навіть на профільному сайті їхні роботи розміщені поруч, на сторінці дисертації Базана, йдеться в матеріалі.

​Син прокурора працює в юридичій фірмі ЮКК “Партнери”. Раніше її очолював Сергій Ткачук. Ця компанія, а точніше, її “клон” “ЮКК Партнери-2014” – це активний учасник ринку надання консультаційних послуг організаторам публічних закупівель. За останні кілька років такі замовлення стали основним джерелом доходів фірми, яка заробила на послугах по 3-5 тис. грн. уже майже 12 млн грн.

“Тут замовляють консультації школи, дитсадки, комунальні підприємства, сільські ради. Очевидно, що питання не тільки і не стільки в копійчаних контрактах, скільки в можливості контролювати закупівлі по всьому регіону”, – сказано в статті.

У 2024 році контакти Миколи були вказані в реквізитах ТОВ “Ліс Транс Сервіс”, яке займається обробкою деревини та її експортом. Примітно, що при цьому мати Миколи, дружина прокурора Тетяна Миколаївна, є інспектором ДП “Славутське лісове господарство”, з ресурсами якого може мати справу ТОВ “Ліс Транс Сервіс”.

​Також його контакти використовувала, наприклад – ТОВ “Зелений гай-2015”. Засновниками компанії є батько Сергія Ткачука – Петро Іванович Ткачук, Лідія Іванівна Колісник, а також Петро Бицик. Бицик – хмельницький підприємець, який допоміг Олександру Крупі, синові Тетяни Крупи, позбутися своєї фірми-годувальниці, ТОВ “Вест Естейт”, з якої пані голова МСЕК довгий час отримувала і декларувала рентні доходи від здачі в оренду нерухомості. Після продажу компанії Бицику, незмінним лишився її директор Андрій Бомок. За відомостями видання NGL.Media, Андрій Бомок є рідним братом Сергія Бомка, заступника директора Хмельницького обласного серцево-судинного центру і племінника сімейства Крупи.

​У свою чергу, пані Лідія Колісник – це мати Андрія Колісника, директора ДП “Хмельницька обласна служба єдиного замовника”, яка займається питаннями відбудови. На початку 2024 року Хмельниччина організовувала відбудову частини Херсонської області за закритими тендерами. Як зʼясували розслідувачі ГО ЖАР, на виробничих нарадах щодо такої відбудови були присутні фірми-забудовники, а головував тоді ще заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Ткачук. Чия родина має спільний бізнес з родиною Андрія Колесніка.

​У ще одному його бізнесі Миколи Базана – ПП “Стандарти безпеки” – директором є така собі Вікторія Нігловська, фігурантка реєстру корупціонерів. Вона працювала в ДП начальником юридичного відділу. Крім того, ПП “Стандарти безпеки” цього року отримало свої перші державні підряди на юридичні послуги – 35 тис. грн. їм заплатило Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області. А оскільки всю Держспоживслужбу очолює Сергій Ткачук, можна припустити, що це лише початок успішного поступу юридичної карʼєри Миколи Базана для державних органів. І розширення тіньового впливу Олександра Базана, відзначає видання.