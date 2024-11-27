Корупція у китайській армії: розслідування торкнулося міністра оборони та топгенералів – FT

Новий міністр оборони Китаю Донг Джун став фігурантом масштабного антикорупційного розслідування, яке ініціював президент Сі Цзіньпін у верхівці Народно-визвольної армії Китаю. Розслідування охопило також інших високопосадовців військового керівництва.

Джерело: Financial Times

Деталі: За словами нинішніх і колишніх американських посадовців, розслідування є частиною масштабної антикорупційної кампанії, яку веде президент Сі у верхівці НВАК. Джун, призначений на посаду в грудні 2023 року, став наступником генерала Лі Шанфу, звільненого через корупційні звинувачення після семи місяців на посаді.

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Донг, як і його попередники, був обраний самим Сі. Окрім міністрів оборони, розслідування також торкнулися двох колишніх командирів ракетних військ, які відповідали за ядерну програму Китаю.

Ситуація загострилася на тлі зростаючої напруги у відносинах США та Китаю. Донг нещодавно відмовився зустрітися з американським міністром оборони Ллойдом Остіном під час зустрічі очільників оборонних відомств на полях саміту азійських країн у Лаосі.

Лі змінив Вей Фенхе, який також потрапив під слідство за корупцію після того, як пішов у відставку.

Дослівно: “Американські офіцери і чиновники припускають, що розслідування щодо НВАК підривають довіру Сі до його армії і ставлять питання про те, чи зможе вона розвинути потенціал для вторгнення на Тайвань до 2027 року – мети, поставленої китайським президентом”.