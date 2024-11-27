«Слуга» Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Мережко переконаний у тому, що «Трамп зробив значний внесок у мир у всьому світі, і що він може зробити більше в майбутньому»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Мережко висунув новообраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це йдеться в листі «слуги» до Норвезького Нобелівського комітету, повідомляє Kyiv Independent.

«Цей крок Мережка суперечить заявам багатьох лідерів громадської думки в Україні, які критикували Трампа за вихваляння диктатора Владіміра Путіна і ставили під сумнів подальшу допомогу Україні з боку США», – зазначає ЗМІ

У своєму листі Мережко наголосив, що він переконаний у тому, що «Трамп зробив значний внесок у мир у всьому світі, і що він може зробити більше в майбутньому».

Зокрема, депутат згадав посередництво Трампа в укладанні угод між Ізраїлем та мусульманськими країнами, зокрема Об’єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном та Суданом, під час його першого президентського терміну.

Лист «слуги» до Норвезького Нобелівського комітету

«Трамп також заклав основи сьогоднішньої міжнародної коаліції на підтримку України, продемонструвавши світове лідерство в постачанні зброї для протистояння жорстокій і незаконній агресивній війні Росії», – зазначає Мережко.

Відповідаючи на запитання Kyiv Independent про мотивацію своєї номінації, депутат сказав, що хоче використати її «як можливість привернути увагу Трампа, щоб він допоміг Україні вижити». Водночас у своєму листі Мережко зазначив, що Трамп може допомогти Україні досягти «справедливого, всеосяжного і стійкого миру, заснованого на Статуті ООН і принципах міжнародного права».

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві. На відміну від інших Нобелівських премій, лауреатів яких обирають і оголошують в Стокгольмі у Швеції, лауреати премії миру визначаються в Осло Норвезьким Нобелівським комітетом. Ця незалежна комісія в складі п’ятьох членів призначається парламентом Норвегії. Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo – японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння.

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп заявив, що здатен завершити війну в Україні протягом 24 годин. Однією з ключових причин для такого кроку він називає небажання США продовжувати оплачувати військову та економічну допомогу Україні.

Раніше конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, назвав війну Росії проти України «м’ясорубкою» і порівняв її з окопною Першою світовою.

Як повідомлялося, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Україну «найбагатшою країною в Європі» і переконаний, що новообраний президент США Дональд Трамп буде зацікавлений у підтримці її перемоги у війні з Росією.

До слова, федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував власну країну як майданчик для перемовин між Україною та РФ. Таку пропозицію він озвучив обраному президенту США Дональду Трампу.