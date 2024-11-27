Юлії Тимошенко – 64. Найяскравіші образи «залізної леді»

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році

Сьогодні, 27 листопада, свій день народження відзначає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Їй виповнилося 64 роки. «Главком» розповість про політичний шлях однієї з найвідоміших жінок-політиків України.

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році, ставши народним депутатом другого скликання Верховної Ради. У 1999 році вона заснувала партію «Батьківщина», яку очолює донині.

Юлія Тимошенко на початку своєї політичної кар’єри фото: zabor.zp.ua

Вже на початку своєї політичної кар’єри Тимошенко почала формувати унікальний імідж. Одним із його ключових елементів стала її знаменита коса, заплетена навколо голови. Втім, іноді вона з’являлася на публіці й із розпущеним волоссям.

Заплетена коса є одним із найяскравіших елементів образу Тимошенко фото з відкритих джерел

Юлія Тимошенко є єдиною жінкою в історії України, яка обіймала посаду прем’єр-міністра. Вперше вона керувала урядом із 4 лютого до 8 вересня 2005 року, вдруге – з 18 грудня 2007 року до 3 березня 2010 року.

У 1999 році Тимошенко заснувала партію «Батьківщина» фото з відкритих джерел

На момент початку Революції Гідності Тимошенко перебувала у в’язниці за рішенням Віктора Януковича. Після втечі президента її звільнили, і вона з’явилася на Майдані в інвалідному візку.

7 фото Юлія Тимошенко – єдина жінка в історії України, яка обіймала посаду прем’єр-міністра

Нині, у дев’ятому скликанні Верховної Ради, Тимошенко залишається народним депутатом, періодично виступає з публічними заявами. Її сучасний образ став більш класичним, а традиційну косу дедалі частіше замінюють інші зачіски.

Юлія Тимошенко відзначає 27 листопада свій день народження фото: Юлія Тимошенко/Instagram

Нагадаємо, що день народження партії «батьківщинівці» відзначили 12 липня волонтерською роботою. Вантаж з дронами, РЕБами, генераторами, старлінками та медобладнанням були направлені від кожного із 25 регіонів України, включно із Кримом, Донецькою та Луганською областями.