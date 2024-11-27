Юлії Тимошенко – 64. Найяскравіші образи «залізної леді»

Юлія Тимошенко відзначає свій день народження
фото: Андрій Павловський/Facebook
Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році
Сьогодні, 27 листопада, свій день народження відзначає лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Їй виповнилося 64 роки. «Главком» розповість про політичний шлях однієї з найвідоміших жінок-політиків України.
Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році, ставши народним депутатом другого скликання Верховної Ради. У 1999 році вона заснувала партію «Батьківщина», яку очолює донині.
Вже на початку своєї політичної кар’єри Тимошенко почала формувати унікальний імідж. Одним із його ключових елементів стала її знаменита коса, заплетена навколо голови. Втім, іноді вона з’являлася на публіці й із розпущеним волоссям.
Юлія Тимошенко є єдиною жінкою в історії України, яка обіймала посаду прем’єр-міністра. Вперше вона керувала урядом із 4 лютого до 8 вересня 2005 року, вдруге – з 18 грудня 2007 року до 3 березня 2010 року.
На момент початку Революції Гідності Тимошенко перебувала у в’язниці за рішенням Віктора Януковича. Після втечі президента її звільнили, і вона з’явилася на Майдані в інвалідному візку.
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Юлія Тимошенко – єдина жінка в історії України, яка обіймала посаду прем’єр-міністра
Нині, у дев’ятому скликанні Верховної Ради, Тимошенко залишається народним депутатом, періодично виступає з публічними заявами. Її сучасний образ став більш класичним, а традиційну косу дедалі частіше замінюють інші зачіски.
Нагадаємо, що день народження партії «батьківщинівці» відзначили 12 липня волонтерською роботою. Вантаж з дронами, РЕБами, генераторами, старлінками та медобладнанням були направлені від кожного із 25 регіонів України, включно із Кримом, Донецькою та Луганською областями.
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