Мар’ян Ощановський: на кого насправді працює нардеп Железняк

Політолог Мар’ян Ощановський написав, що дії народного депутата від партії “Голос” Ярослава Железняка нагадують класичну операцію Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ з ліквідації антиросійської політичної сили.

Про це Ощановський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“На кого насправді працює народний депутат Ярослав Железняк.”

Минулого тижня у Верховній Раді на засіданні тимчасової слідчої комісії досліджували питання ефективності витрати бюджетних коштів на будівництво укриттів для обʼєктів енергетики. За результатами ревізії Державної аудиторської служби програми Держагентства з відновлення для НЕК “Укренерго”, із близько 60 обʼєктів лише 4 мають рівень готовності 70-90%, ще 10 мають 36-50%, а решта від 6 до 25%.

Про це повідомив народний депутат, член енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко. Він також зауважив, що вартість будівництва укриттів після укладання угод зростала у 3-4 рази.

Чомусь ця шокуюча новина не справила враження на “медійників — антикорупціонерів” та народного депутата Ярослава Железняка, який позиціонує себе дбайливцем ефективного витрачання коштів державного бюджету. З піною у рота він критикує президентські ініціативи щодо грошової допомоги людям під час війни, але водночас геть не помічає зловживання та корупцію на мільярди під час будівництва укриттів для об’єктів енергетики.

Навчання професійному лобізму Ярослав Железняк пройшов у російській GR компанії Kesarev Consulting з центральним офісом у Москві, де він працював з 2009 до 2014 рік. GR — це government relations, тобто відносини з урядом або іншими словами — лобіювання інтересів клієнтів в органах державної влади.

А як відбувається процес лобіювання в Росії? Правильно, за підтримки спецслужб, які торгують своїм впливом через подібні GR агенції. І я впевнений, що саме співробітники ФСБ є справжніми власниками Kesarev Consulting, де 5 років працював Ярослав Железняк. Офіс цієї агенції скоріш за все є бек офісом одного з департаментів ФСБ. Він знаходиться у 5-ти хвилинах від її будівлі, фактично на Луб’янці.

Цікаво, скільки разів молодий Ярослав його відвідував, з ким там проводив наради та співбесіди, які папери підписував?

Паралельно із роботою в російській лобістській компанії, Ярослав Железняк працював помічником народного депутата VI скликання від проросійської Партії регіонів Олексія Плотнікова та був ще одним містком між російськими спецслужбами та депутатами українського парламенту.

Лише можна здогадуватись як із таким бекграундом пронирливий Ярослав Железняк інфільтрувався до групи громадських активістів та потрапив в орбіту фонду Джоржа Сороса. Ба більше, він став номером 4 у списку кандидатів у народні депутати політичної партії “Голос” на виборах до Верховної Ради у 2019 році.

Але своє завдання Ярослав Железняк у партії Святослава Вакарчука виконав на відмінно. Він зробив все можливе для руйнування цієї прогресивної патріотичної партії. Її голова Святослав Вакарчук пішов у відставку і покинув парламент, фракція партії Голос у Верховній Раді розкололася, а Ярослав Железняк очолив її рештки.

Згодом він став фігурантом у скандалі щодо розкрадання бюджетних коштів, спрямованих на фінансування політичних партій.

Нагадаю, що у червні 2024 року НАЗК зупинило фінансування “Голоса” внаслідок маніпуляцій у звітах партії. Майже 5 млн гривень бюджетних коштів було вкрадено керівництвом партії через оформлення фейкових договорів, зокрема про надання усних політичних та юридичних консультацій. 11 жовтня 2024 року Верховний Суд України остаточно підтвердив правомірність припинення бюджетного фінансування політичної партії “Голос”.

Все це нагадує ворожу операцію зі знищення патріотичної антиросійської політичної сили. Це класична операція ФСБ — інфільтрація своєї людини, саботаж, розвал, дискредитація.

Є ще один важливий проєкт, яким послідовно опікується Ярослав Железняк — це послаблення та поступове знищення нашої атомної енергетики.

Зловживаючи своїм депутатським мандатом, він публічно, бюрократично, брехнею, маніпуляціями та інтригами, тобто всіма можливими засобами намагається заважати нормальній роботі НАЕК “Енергоатом”. Численні скарги, запити, постійні розголошення закритої та чутливої інформації щодо об’єктів атомної генерації та її інфраструктури стали вже рутиною у діяльності Ярослава Железняка. У 2024 році кількість його публічних висловлювань з негативом на адресу “Енергоатома” у рази перевищує критику інших напрямів роботи Уряду. І це не просто так. Куратори — замовники цього депутата намагаються розвалити зсередини одне з небагатьох стабільно працюючих системоутворюючих підприємств, не допустити будівництво нових ядерних реакторів в Україні. Тож не є дивними його істерики навколо урядового законопроєкту щодо добудови енергоблоків 3 та 4 на Хмельницькій АЕС.

Водночас матеріальне становище нашого героя в останні роки значно поліпшилось. Як з’ясували журналісти, у 2023 році він переїхав у квартиру за 11,7 млн гривень, у 2022 році придбав авто Infinity за 1,2 млн гривень та накопичив готівкою 96 тисяч доларів та 540 тисяч гривень. Сумарні активи в декларації Железняка за 2023 році. складають майже 18 млн гривень, що в 9 разів більше, ніж вся його депутатська зарплата за понад 4 роки роботи в парламенті.

За даними журналіста Сергія Іванова, мати Железняка живе в Москві, сестра — живе та займається бізнесом на тимчасово окупованій території України, володіє земельними ділянками в окупованому Маріуполі. Все це майно досі належить родині та не було націоналізоване окупантами.

І це не збіг обставин, а важелі впливу спецслужб країни-агресора на народного депутата Ярослава Железняка, що повинно бути ретельно досліджено СБУ. Бо інакше, шкода, яку наносить цей народний депутат українській державності та економіці може стати фатальною”, — написав Ощановський.