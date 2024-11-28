Міненерго повідомило, скільки разів цьогоріч РФ атакувала українську енергетику

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Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення

фото: Stas Kozliuk

Ворог цього року неодноразово масовано атакував українські енергетичні об’єкти

Російська Федерація здійснила вже 11-ту за 2024 рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Як зазначає пресслужба відомства, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

«Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація. Оцінка масштабів пошкоджень триває», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Як зазначив гендиректор Yasno, за прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла триватимуть до 20:00.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

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