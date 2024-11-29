Буданов прокоментував свої відносини з Офісом президента

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Кирило Буданов став главою Головного управління розвідки в серпні 2020 року

фото: Depositphotos

Буданов є одним з небагатьох очільників силових структур, хто протримався на посаді так довго

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на чутки про начебто його можливе звільнення, які останнім часом дедалі активні почали з’являтися в інформаційному просторі. Подібні заяви в коментарі ВВС Україна глава ГУР назвав «черговим вкидом» з метою дестабілізації країни.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на джерела у силових структурах заявляли, що Буданов може найближчим часом залишити свою посаду. Ба більше, його наступника вже обрано.

Буданов заявив, що має нормальні робочі стосунки з президентом Володимиром Зеленським. «Черговий вкид, вже далеко не перший», – сказав голова ГУР.

Також була інформація про нібито складні стосунки очільника розвідки з Офісом президента України. Однак керівник ГУР запевнив, що вони працюють у «звичайному робочому форматі». Буданов додав, що майже щодня доповідає президенту по ситуації в Україні.

«На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації – це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди», – вважає Буданов.

Нагадаємо, як повідомляло NV з посиланням на джерела, Офіс президента хоче забрати в Кирила Буданова крісло очільника воєнної розвідки, а на його місце призначити «більш лояльну до влади персону».

Наприкінці вересня цього року в медіа та соцмережах теж з’являлися повідомлення про плани звільнення Буданова.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирався змінювати міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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