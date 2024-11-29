Кабмін призначив нового голову Держгеонадр

Сьогодні, 29 листопада, Кабінет міністрів під час засідання ухвалив призначення нового очільника Державної служби геології та надр України. Ним став Олег Гоцинець. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Як зазначається, Гоцинець є начальником департаменту надрокористування АТ «Укргазвидобування», за сумісництвом менеджер проєктів НАК «Нафтогаз України», а також експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин.

Крім того, уряд звільнив з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ України Олександра Банькова, призначивши на цю посаду Олександра Карасевича.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 8 листопада звільнив із посади голови Держгеонадр Романа Опімаха, він очолював Держгеонадра з листопада 2019 року.

Як відомо, у червні поточного року Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Кабінету міністрів із вимогою ініціювати питання звільнення з посади голови Державної служби геології і надр Романа Опімаха. Причина полягала в ігноруванні Опімахом рішення суду стосовно незаконного звільнення його підлеглої.

До слова, керівник Державної служби геології та надр України Роман Опімах в декларації за 2023 рік показав квартиру в Іспанії. З липня цю нерухомість за кордоном він почав винаймати для проживання там його дружини разом із доньками.

За 2023 рік на у Держгеонадрах Опімах заробив 905 505 грн, та вказав що має готівкою $20 тис. і 35 тис. євро. Водночас у власності родини Опімаха перебуває одразу чотири квартири в Києві, дві з яких були придбані у 2020 році: одна з них записана на самого Опімаха, інша – на його дружину Олену. Загальна вартість цих нещодавно придбаних квартир становить, згідно з даними декларації, майже 7 000 000 грн.