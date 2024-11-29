Заступник скандально відомого ексочільника головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки України Артема Шила — генерал Андрій Носач — може бути причетним до корупційних схем в НААН. Тож статками і сумнівними зв’язками силовика має зацікавитись внутрішня безпека СБУ.

Про це повідомляє ексочільник Луганської ОВА, блогер та волонтер Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook. Він також звертає увагу компетентних силових органів на ймовірні товариські стосунки Носача з представниками проросійського криміналітету.

За словами Туки, раніше НАЗК викрило топчиновника СБУ на відсутності в його декларації елітної нерухомості в ЖК “Джек Хаус”, яку він оформив на тещу. Волонтер зазначив, що вартість помешкань в елітному житловому комплексі стартує від $3000 за квадратний метр, відповідно, двокімнатна квартира там може коштувати понад $350 тисяч.

“Саме такий “бонус” у вигляді квартири в “Джек Хаусі” та двох паркомісць і виявило НАЗК у генерала СБУ Андрія Носача. НАЗК виявило і відсутність цього бонусу в декларації генерала, адже щасливими власниками цього майна стали дружина та теща поважного генерала. Перебравшись з Харкова до Києва, пан Андрій деякий час плідно працював заступником у горезвісного Артема Шила. Забули вже? Це той самий колишній заступник Єрмака, який зайшов до СБУ та почав “ефективно працювати” на Укрзалізниці”, — пише блогер.

Він нагадав, що Артему Шилу було оголошено підозру у розкраданні 100 млн грн, і у квітні цього року він вийшов із СІЗО під заставу в 30 млн грн.

Також Георгій Тука зазначає, що посадовці СБУ можуть бути причетними до махінацій із земельними ділянками, що належать Національній академії аграрних наук.

“Поінформовані джерела дуже радять також придивитись до земель Національної Академії Аграрних Наук, які “зникають” просто небаченими темпами. “Джерела” запевняють, що і в “зникненні” земель НААНу не обійшлось без “коперфільдів” із СБУ”, — підкреслює ексголова Луганської ОВА.

Крім того, він наголошує на можливому зв’язку Андрія Носача з лідером Горлівсько-Єнакієвського ОЗУ Володимиром Манукяном і закликає службу внутрішньої безпеки СБУ звернути на це увагу.

“У ЗМІ повідомлялось, що пан Манукян має енергетичний бізнес в т.з. “ЛДНР”. З початком повномасштабного вторгнення пан Манукян полишив територію України. А “старший партнер” Манукяна, “Армен Горлівський” (Армен Саркісян) взагалі мешкає в Москві та утримує підрозділ “Арбат”, який воює проти наших хлопців. ГУР повідомляло, що після смерті Пригожина, Саркісян очолив систему рекрутингу колишнього “Вагнера”… Цікаві персонажі в оточенні генерала СБУ”, — підсумовує Георгій Тука.

Аби перевірити вищезазначену інформацію, СтопКор підготував і спрямував відповідні інформаційні запити до Служби безпеки України та Нацагентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, раніше журналістам стало відомо, що Андрія Носача, відомого у певних колах як “Форбс” та “Хобот”, джерела називають хрещеним батьком корупції в Національній академії аграрних наук. За дивним збігом обставин, саме після приходу Андрія Носача до СБУ Харківщини сім років тому НААН “втратила” близько 150 000 га земель, які перейшли до приватних рук у вигляді окремих наділів по 2-7 тисяч гектарів.

Інсайдери називають “прайси”, за якими землі виводили в оренду: від $100 за гектар за сезон (таким чином, з одного аграрного підприємства могло набігти до пів мільйона доларів за сезон). Якщо спиратись на ці цифри, то щорічні втрати для держави від цієї “схеми” сягали 20 млн доларів.

Крім того, саме за часів каденції Шила і Носача в СБУ на агропідприємствах НААН раптово почали частіше змінювати керівників (якщо раніше в середньому це відбувалось раз на 5-7 років, то після 2017 року — двічі на рік).

“Так званий “інвестор” сплачував кошти за призначення свого керівника, фінансував посівну кампанію, однак “збирав” врожай вже новий керівник аграрного підприємства. У Великобурлукському районі, звідки Носач родом, було аграрне господарство “Червона Хвиля” (згодом “Пантелеймонівське”). Керівника Ричік замінили на кума Носача — Сергія Губанова. Через два роки господарство було повністю знищено. Значна частина оборудок проводилась через Торговий дім при Академії”, — повідомило СтопКору поінформоване джерело на умовах конфіденційності.