Колишній радник Трампа прогнозує швидкі переговори з Росією

У новообраного президента США може виникнути бажання залишити цю «війну Байдена»

Після 20 січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, американська військова та економічна допомога Україні може значно скоротитися, а переговори з Росією розпочнуться швидко. Таку думку висловив у своїй колонці для The Telegraph колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

За його словами, після розмови Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, у президента США може виникнути бажання залишити цю «війну Байдена», що, у гіршому випадку, може означати капітуляцію перед максималістськими вимогами Росії.

При цьому ексрадник Трампа дорікнув чинному президенту Джо Байдену за те, що він «провалив реалізації допомоги Києву та не розробив виграшної стратегії».

«Байден не зміг чітко пояснити загрозу Росії ключовим інтересам Заходу, тим самим роздмухуючи переконання, що таких інтересів немає», – написав Болтон.

За словами ексрадника Трампа, будь-яка угода, яку буде укладено після переговорів з Росією, має бути виключно тимчасовою, щоб зберегти майбутнє України відкритим. При цьому він наголосив, що для Кремля ніщо не є вічним, доки «його імперія не буде повністю відновлена», а Путіну потрібен час, щоб відновити військовий потенціал Росії.

«Припинення вогню на існуючих військових лініях під час переговорів може бути неминучим. Тим не менш, ми повинні наполягати на тому, щоб будь-яка остаточна угода прямо вказувала, що лінії, які врешті-решт будуть проведені, не мають жодного політичного значення, а лише відображають існуючі військові диспозиції. Пізніше Росія може знехтувати такими застереженнями, але такі претензії мають бути заздалегідь визнані недійсними», – вважає Джон Болтон.

Також американський політик вважає недоцільним створення демілітаризованих зон між українськими та російськими силами всередині України, оскільки це, за його словами, «найнадійніший спосіб зробити лінію припинення вогню постійним кордоном».

Болтон також вважає, що розгортання миротворців ООН навряд чи сприятиме закінченню конфлікту. Навіть, якщо йтиметься про миротворців під егідою НАТО, а не ООН. При цьому він вважає, що Україну не можна обмежувати у вступі до НАТО або у співпраці з Альянсом – країна в будь-якому разі залишиться суверенною.

Підсумовуючи, ексрадник Трампа припустив, що майбутнє України є похмурим, і закликав не погіршувати ситуацію «безпорадною мирною угодою».

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

До слова, команда обраного президента США Дональда Трампа підписала з адміністрацією президента Джо Байдена, що залишає Білий дім, угоду, яка відкриває шлях до офіційної передачі влади. Ця угода дозволяє запропонованим Трампом кандидатам на міністерські посади розпочати формування складів департаментів та агенцій, щоб «завершити впорядковану передачу влади».