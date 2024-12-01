Посол Ізраїлю пояснив, чим особлива війна в Україні

На думку посла Бродського, Ізраїль бореться з терором, а Україна…

Ізраїль та Україна стали краще розуміти один одного за останні роки. Таку думку висловив посол Михаель Бродський в інтерв’ю «Главкому».

«Я думаю, ми стали більш спокійно ставитися один до одного. Частково це викликано тим, що і у вас, і у нас йде війна, і ми, до речі, вдячні Україні за моральну підтримку Ізраїлю та однозначне засудження терору проти нас. Але зараз і Україна, і Ізраїль зайняті кожен своєю війною, не маючи, на жаль, достатньо ресурсів для того, аби надати один одному більше підтримки та допомогти вистояти», – каже він.

Бродський заявив, що війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані. – «Але, як я вже казав, коріння конфліктів та їхня суть – різні. Та й загальна ситуація різна, бо ми воюємо з терором, а Україна протистоїть ядерній державі».

Нагадаємо, до Кнесету подано законопроєкт, який дозволяє передавати українській армії зброю, захоплену під час ізраїльських операцій проти бойовиків палестинського угруповання ХАМАС і ліванської «Хезболли».

Ініціаторами законопроєкту стали заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель та член Кнесету Дан Ілуз.

Водночас Times of Israel стверджує, що уряд країни відмовлявся постачати зброю в Україну протягом всієї її війни проти Росії. Тому, мовляв, немає жодних ознак того, що ця політика зміниться.

Раніше Бродський прокомпентував, чи справді передасть Ізраїль Україні захоплену російську зброю.