Зеленський назвав найважче питання на переговорах із РФ

Заморожений конфлікт без сильної позиції для України дозволить Росії зруйнувати нас повністю

Президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов’язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з новим керівництвом європейських інститутів.

За словами президента, заморожений конфлікт без сильної позиції для України призведе до того, що за кілька років Володимир Путін може повернутись і «зруйнувати нас повністю».

Що ж до того, яким може бути завершення війни, це залежить від початку переговорного процесу. В інтересах України підійти до нього посиленою за допомогою партнерів, зі зброєю з Плану перемоги у достатній кількості, далекобійними ракетами та запрошенням до НАТО.

«Тільки тоді ми можемо сісти та спілкуватися. Хто за цим столом буде? Росія, Україна, ЄС та НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе як частину системи безпеки у цих союзах», – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що лише у цьому форматі розуміє, про що можна буде говорити з Росією.

«До речі, найважче питання, яке нам належить вирішувати… особа, яка сидітиме навпроти. І якщо вона не захоче миру, не захоче бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися з такою особою? Така моя позиція», – додав президент.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

До слова, команда обраного президента США Дональда Трампа підписала з адміністрацією президента Джо Байдена, що залишає Білий дім, угоду, яка відкриває шлях до офіційної передачі влади. Ця угода дозволяє запропонованим Трампом кандидатам на міністерські посади розпочати формування складів департаментів та агенцій, щоб «завершити впорядковану передачу влади».