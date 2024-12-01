Зеленський запише подкаст із американським інтерв’юером Фрідманом

Лекс Фрідман запише тригодинний подкаст із президентом України

Американський інтерв’юер Лекс Фрідман запише подкаст із президентом України Володимиром Зеленський. Про це стало відомо зі сторінки журналіста у соцмережі Х.

«Я б із задоволенням зробив тригодинний подкаст із президентом Зеленським. Я приїду до Києва заради цього. Зробімо це», – написав Фрідман.

Зеленський погодився на цю пропозицію та написав: «Домовились. До зустрічі в Україні».

Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв’ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новобраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав’єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».