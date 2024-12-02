Шахрайський кол-центр Z-Solutions. Активісти викрили мережу аферистів у центрі Києва

Громадські активісти пікетували шахрайський кол-центр, що розмістився в колишньому офісі 112 каналу 2 грудня громадські активісти ГО «Народ проти корупції» пікетували офіс шахрайського кол-центру на Дегтярівській, 21-Г. Саме тут раніше знаходився офіс 112 каналу, а тепер під вивіскою інвестиційної компанії «Z-Solutions» працюють аферисти, які роками ошукують громадян України та Європи. За даними активістів, кол-центр може бути пов’язаний із нардепом Миколою Тищенком. Рік тому він демонстративно «закривав» ці контори, але в подальшому їхня діяльність не лише відновилася, а й розширилася. Про це повідомляє ОРД.

Це може свідчити про те, що скандальний парламентар, замість того, щоб справді боротись із аферистами, фактично взяв під контроль шахрайську мережу. Хто за цим стоїть? Варто зауважити, що раніше «Z-Solutions» вже потрапляла у фокус уваги розслідувачів.

За даними медіа «Інформатор», протягом багатьох років аферисти виманюють гроші у громадян Європи, зокрема в поляків та українців, які проживають в країнах ЄС. Офіси аферистів розташовані у середмісті Києва в кількох найбільших бізнес центрах, зокрема:

«Grand Step», на вулиці Польовій, 24 на 5, 6, 7 поверхах

«Сапфір», що розташований на вулиці Князів Острозьких, 8Б на 9 поверсі тощо.

Головним організатором шахрайської схеми журналісти видання називають Олексія Шестопалова, уродженця Конотопа, який зараз проживає в Броварах. Колись він починав як менеджер у подібних структурах, а тепер керує цілою мережею шахрайських офісів.

Як працює схема?

Як встановили розслідувачі, так звані «менеджери» тиснуть на жертв психологічно, змушуючи вкладати гроші в криптовалюту, акції чи дорогоцінні метали. Як тільки кошти опиняються в руках шахраїв, зв’язок із клієнтами обривається. Представникам ГО «Народ проти корупції» вдалося ідентифікувати деяких працівників мережі шахрайських кол-центрів. Загалом штат офісу складають ссотні півробітників, поділених за мовними проєктами. Усі вони наживаються на довірливих громадянах, обкрадаючи їх на сотні тисяч доларів. Повідомляється, що за видурені у українців та європейців кошти Шестопалов, за даними «Інформатора», дозволив собі придбати розкішний Mercedes-Benz S450. Активісти закликають правоохоронні органи звернути увагу на діяльність «Z-Solutions» та притягнути причетних до відповідальності.