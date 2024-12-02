Шахрайський кол-центр Z-Solutions. Активісти викрили мережу аферистів у центрі Києва

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Громадські активісти пікетували шахрайський кол-центр, що розмістився в колишньому офісі 112 каналу 2 грудня громадські активісти ГО «Народ проти корупції» пікетували офіс шахрайського кол-центру на Дегтярівській, 21-Г. Саме тут раніше знаходився офіс 112 каналу, а тепер під вивіскою інвестиційної компанії «Z-Solutions» працюють аферисти, які роками ошукують громадян України та Європи. За даними активістів, кол-центр може бути пов’язаний із нардепом Миколою Тищенком. Рік тому він демонстративно «закривав» ці контори, але в подальшому їхня діяльність не лише відновилася, а й розширилася. Про це повідомляє ОРД.

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Це може свідчити про те, що скандальний парламентар, замість того, щоб справді боротись із аферистами, фактично взяв під контроль шахрайську мережу. Хто за цим стоїть? Варто зауважити, що раніше «Z-Solutions» вже потрапляла у фокус уваги розслідувачів.

За даними медіа «Інформатор», протягом багатьох років аферисти виманюють гроші у громадян Європи, зокрема в поляків та українців, які проживають в країнах ЄС. Офіси аферистів розташовані у середмісті Києва в кількох найбільших бізнес центрах, зокрема:

  • «Grand Step», на вулиці Польовій, 24 на 5, 6, 7 поверхах
  • «Сапфір», що розташований на вулиці Князів Острозьких, 8Б на 9 поверсі тощо.

Головним організатором шахрайської схеми журналісти видання називають Олексія Шестопалова, уродженця Конотопа, який зараз проживає в Броварах. Колись він починав як менеджер у подібних структурах, а тепер керує цілою мережею шахрайських офісів.

Як працює схема?

Як встановили розслідувачі, так звані «менеджери» тиснуть на жертв психологічно, змушуючи вкладати гроші в криптовалюту, акції чи дорогоцінні метали. Як тільки кошти опиняються в руках шахраїв, зв’язок із клієнтами обривається. Представникам ГО «Народ проти корупції» вдалося ідентифікувати деяких працівників мережі шахрайських кол-центрів. Загалом штат офісу складають ссотні півробітників, поділених за мовними проєктами. Усі вони наживаються на довірливих громадянах, обкрадаючи їх на сотні тисяч доларів. Повідомляється, що за видурені у українців та європейців кошти Шестопалов, за даними «Інформатора», дозволив собі придбати розкішний Mercedes-Benz S450. Активісти закликають правоохоронні органи звернути увагу на діяльність «Z-Solutions» та притягнути причетних до відповідальності.

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